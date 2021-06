Bedeutende Fellbacher Frauen durch neun Jahrhunderte

In der Geschichte Fellbachs tauchen immer wieder auch bedeutende und interessante Frauenpersönlichkeiten auf.

Angefangen von Beginen im Mittelalter spannen wir den Bogen bis ins 20. Jahrhundert, in dem wir so gegensätzlichen Persönlichkeiten wie Hansel Mieth oder Marie Frech begegnen. Dieser Abendspaziergang führt zu Stationen, wo das Leben dieser Frauen anschaulich angesprochen werden kann, sodass wir sie ans Licht und somit wieder in unser Bewusstsein holen können.