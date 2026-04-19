Bee Gees by Maincourse: Europas größte Bee Gees Tribute Show

Mit geschlossenen Augen könnte man schwören, dass Barry, Robin und Maurice selbst auf der Bühne stehen – so authentisch klingt Bee Gees by MainCourse. Doch MainCourse geht weit über ein Tribute hinaus: Sie transportieren die Magie von damals ins Heute, mit der Energie von 2025 und der Wucht einer Band, die die Säle zum Beben bringt. Ihre Shows sind keine bloße Imitation, sondern ein mitreißendes Erlebnis, das die zeitlosen Hits der Bee Gees in ein zeitgemäßes Licht rückt.