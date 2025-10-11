Bee & The Richtones

4Peh Esslingen Flandernstraße 99, 73732 Esslingen am Neckar

Mehrstimmiger Gesang, kraftvoller Gitarrensound, Spielfreude vom ersten Ton an und eine Sängerin, die mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz keinen still sitzen lässt: Das sind Bee & the Richtones. 

Die sechsköpfige Formation gehört zu den gefragten Live-Acts aus Süddeutschland und spielt eine einzigartige Mischung aus Songs der beliebtesten Stars aus Country, Pop und Rock: Shania Twain, Bryan Adams, Bonnie Raitt, Keith Urban, The Eagles, Midland, Blake Shelton, Lady Antebellum, Gretchen Wilson und viele andere. 

Ob kerniger Countryrock oder gefühlvolle Balladen – die Rocking Country Music von Bee & the Richtones geht direkt in die Beine, klingt stets frisch und macht vor allem eine Menge Spaß.

4peh Esslingen
