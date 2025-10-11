Mehrstimmiger Gesang, kraftvoller Gitarrensound, Spielfreude vom ersten Ton an und eine Sängerin, die mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz keinen still sitzen lässt: Das sind Bee & the Richtones.

Die sechsköpfige Formation gehört zu den gefragten Live-Acts aus Süddeutschland und spielt eine einzigartige Mischung aus Songs der beliebtesten Stars aus Country, Pop und Rock: Shania Twain, Bryan Adams, Bonnie Raitt, Keith Urban, The Eagles, Midland, Blake Shelton, Lady Antebellum, Gretchen Wilson und viele andere.

Ob kerniger Countryrock oder gefühlvolle Balladen – die Rocking Country Music von Bee & the Richtones geht direkt in die Beine, klingt stets frisch und macht vor allem eine Menge Spaß.