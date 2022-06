Beer Pong Night ✪ Stuttgart

JEDEN MITTWOCH ✪ BEER PONG NIGHT ✪ SCHRÄGLAGE

✪ FACTS ✪

Gespielt wird jeden Mittwoch...

» in der Schräglage (Hirschstrasse 14, 70173 Stuttgart)

» in 2er Teams

» mit American Red Cups

» auf offiziellen BeerBaller Beer-Pong Tischen (2,44m)

» Turnierbeginn ist um 21 Uhr

» Warm Up & Anmeldung ab 20 Uhr möglich (Tische, Becher und Bälle werden bereit stehen).

» Anmeldung bis Ende der Rebuy Runde mögliche (Ca. 22.00 Uhr), so lange es noch freie Teilnehmerplätze gibt.

» Sobald ihr eure Partie auf den Bildschirmen erkennt, könnt ihr zu dem zugewiesenem Tisch gehen.

» Die Becher für das Spiel sind mit Wasser gefüllt, jeder Spieler bekommt sein Bier in einem eigenen Becher.

» Nach dem Spiel, gibt uns der Sieger das Ergebnis an der Turnierleitung durch.

✪ GEWINNE & GEBÜHREN ✪

» 1. Platz: To come...

» 2. Platz: To come...

» 3. & 4. Platz: To come...

» Freier Eintritt für Alle

» Teilnahme ab 18 Jahren

» Teilnahmegebühr: 8€ pro Spieler (Beinhaltet Bier & Equipment für das gesamte Turnier)

» REBUY Option bei Niederlage in der ersten Runde: 4€ pro Spieler

✪ RANKING & PREISE ✪

» Monats- und Jahresgewinner werden nach einem übergeordneten Rankingsystem ermittelt. Das Ranking wird nach jedem Beer Pong Abend aktualisiert.

» Gewinne verschiedene Monatspreise, z.B. Tickets für den VfB, ein Beerballer Beer Pong Tisch & mehr.

» Jahressieg: Las Vegas Trip inkl. Flug, Hotel & Teilnahme an den The World Series of Beer Pong (Resort Fee ausgenommen)

(Aufgrund der Corona bedingten Ausfälle wird der Jahressieg anteilig der stattgefundenen Monate ausgeschüttet)

Sponsored by BeerBaller