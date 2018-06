Beerfelder Pferdemarkt 2018

Vom 06.- 09. Juli findet der traditionelle Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt statt. Die Kombination aus Reitsport, Jahrmarkt und einer vielseitigen Tierschau verleiht dem Markt einen besonderen Status.

Reit- und Springturnier 06.- 08. Juli 2018

Geboten wird wie in jedem Jahr Reitsport auf höchstem Niveau. Höhepunkte sind das Mächtigkeitsspringen der Klasse S, das samstags um ca. 18.00 Uhr viele Gäste anlockt, die begeistert mitfiebern, wenn es über die mehr als 2 Meter hohen Mauern geht oder das hochklassige Springen „Großer Preis der Stadt Oberzent“, das sich sonntags um ca. 16.00 Uhr anschließt. All die stattfindenden Springprüfungen bieten einen großartigen Einblick in die faszinierende Welt des Pferdesports – nicht nur für Fachleute interessant, sondern für alle Besucherinnen und Besucher.

Familientag auf dem Pferdemarkt, 06. Juli

Von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sind alle Kinder am Freitag, 06. Juli 2018 eingeladen, in der Prof.-Walter-Hofmann-Halle (Reithalle) vorbeizuschauen und mitzumachen. Abwechslungsreiche Spielstationen stehen dort auch in diesem Jahr für die Kinder bereit. Unter dem Motto: „XXL-Spiele“ können die Teilnehmer klassische Brett-, Geschicklichkeit- und Kartenspiele im XXL Format spielen. Der Freitag wird mit dem Kinderspielnachmittag und den vergünstigten Fahrpreisen zu einem tollen Familiennachmittag und verspricht somit, ein gelungener Auftakt für den diesjährigen Pferdemarkt zu werden.

Prof.-Walter-Hofmann-Halle (Markthalle)

Traditionell wird der 118. Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt am Freitagabend in der Professor-Walter-Hofmann-Halle mit einem Bieranstich und musikalischen Darbietungen offiziell eröffnet. Im Anschluss startet ein Bayrischer Abend mit einer Live-Band. Am Samstag öffnet die Festhalle pünktlich zur Mittagszeit und wird somit zu einem beliebten Treffpunkt des Marktes. Die Abendstunden stehen im Namen der Coverband XTREME # Partywild, die etwas davon versteht die Bühne beben zu lassen und das Publikum mitzureisen. Am Sonntag lädt die Halle zum Frühshoppen mit der Blaskapelle Gammelsbach ein und am Abend kann ordentlich das Tanzbein geschwungen werden, wenn die „Sunshine Band“ für schwungvolle, peppige Musik sorgt. Der Frühschoppen am Montag hat unbestritten schon seit Jahren Kultstatus. Die Feuerwehrkapelle ist an diesem Tag fester Bestandteil und Highlight zugleich. Zum Ausklang unterhalten die „Zwoa Spitzbuam“, bis der Markt durch ein imposantes Musik-Feuerwerk seinen Abschluss findet.

Zuchttierschau, 09. Juli

Die Zuchtviehschau findet traditionell am Montag, dem letzten Tag des großen Odenwälder Volksfestes statt. Die größte und vielseitigste Schau Hessens hat seit über 110 Jahren kein bisschen von ihrer Anziehungskraft eingebüßt und ist ein Aushängeschild der südhessischen Landwirtschaft. Spitzenzuchttiere wie Pferde, Ponys, Schafe, Ziegen, Kaninchen- und Geflügelrassen, Alpakas und Esel geben der Tierschau ein besonderes Gepräge. In Beerfelden erwartet die Besucher eine optimale Darstellungsplattform. In Vorführringen zeigen Züchter ihre besten Zuchterfolge, die hautnah miterlebt werden können. Große Bedeutung kommt mittlerweile auch der Verbraucherinformation und der Produktpräsentation zu, so können sich interessierte Besucher an Info-Ständen über Herkunft, Produktion und Herstellung von Tierprodukten bestens informieren. Weit über die Grenzen des Odenwaldes hinaus ist die Tierschau ein Ausflugsziel für Jedermann, doch ganz besonders für Familien mit Kindern und Enkeln, die bei der Tierschau eine besondere Nähe zu den Tieren erfahren dürfen.

Apfelweinzelt der TV Handballer

Tagsüber lädt der gemütliche Biergarten des Apfelweinzeltes ein, bei dem Genuss des edlen Stöffchen aus dem Odenwald, das rege Treiben des Marktes zu beobachten. Verschiedene Bands werden an den vier Markttagen in den Abendstunden für gute Stimmung sorgen und die Bühne des Apfelweinzeltes ordentlich rocken. Näheres zum Programm erhalten Sie ab Juni unter www.beerfelder-pferdemarkt.de

Volksfest, Jahrmarkt

Neues mit Bewährtem verbinden, das ist immer wieder eine neue und spannende Herausforderung. Zum Altbewährten zählt definitiv der Autoskooter, Treffpunkt für viele Jugendliche und großer Spaß für jung und alt. Das familienfreundliche Spass-Haus RIO und das hochattraktive, moderne Fahrgeschäft MAGIC bilden in diesem Jahr die Highlights des Vergnügungsparkes. Für die Kleinen stehen die beiden Kinderfahrgeschäfte „Magic World“ und „ConvoyStar“ zur Verfügung. Der Händlermarkt bietet wieder eine Vielzahl von Ständen, die Artikel wie z. B. Pfannen, Kinderspielsachen, Bekleidung, Schmuck, Haushaltsartikel, Kosmetikwaren, Gewürze u. v. m. im Angebot haben. Imbissbetriebe und Getränkestände sorgen für ein breites Angebot, bei dem jeder Marktbesucher schlemmen und genießen kann. In der Gewerbeausstellung im Freigelände werden Fahrzeuge, Regenerative Energietechnik, Türe, Tore, Fenster, Öfen, Motorsägen, Gartengerätschaften und einiges mehr von den Ausstellern präsentiert.