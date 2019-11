Beethoven bei uns: „Lässt sich das singen?“

Wenn Ludwig van Beethoven sich – nach eigener Aussage – zuweilen auch schwertat, für Sängerinnen und Sänger praktikable Töne zu finden, so schreien viele seiner instrumentalen Themen förmlich nach gesungenen Worten. Als ein Beethovenverehrer der ersten Stunde hat Friedrich Silcher diesem Verlangen schöpferisch nachgegeben und zahlreiche „Melodien aus Beethovens Sonaten und Sinfonien zu Liedern für eine Singstimme eingerichtet“. So manche Weise ist durch den als Volksliedsammler bis heute unvergessenen ersten Tübinger Universitätsmusikdirektor in die Bestände des kollektiven Repertoires übergegangen. Er hat zur frühen Popularisierung des Wiener Klassikers damit einen bedeutenden Beitrag geleistet.

Im Rahmen des deutschlandweiten Hauskonzerte-Events „Beethoven bei uns“ erklingen in der Stadtbibliothek Heilbronn ausgewählte Lieder dieser Sammlung in einem etwa 45-minütigen Gesprächskonzert.