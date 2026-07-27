Beethoven Kavierkonzert Nr. 4 und Mozart Requiem – Zwei Meister, zwei Welten

Drei junge Ensembles bündeln ihre Kräfte für ein ganz besonderes Programm: Beethovens 4. Klavierkonzert in G-Dur op. 58 und Mozarts Requiem in d-Moll KV 626. Rund 100 Mitwirkende zwischen 7 und 35 Jahren formen einen gemeinsamen Klangkörper und verbinden einen professionellen Anspruch mit musikalischer Bildungsarbeit. Beteiligt sind

• die Junge Orchesterakademie Franken (JOA)

• der Reutlinger Knabenchor Capella Vocalis (CV)

• das Stemning Ensemble

Solist ist der 16-jährige Pianist Justus Friedrich Eichhorn, ein Ausnahmetalent seiner Generation.

Klavierkonzert und Requiem werden ergänzt durch a-capella-Werke der beiden Chöre. Leitung: Timo Heller und Johannes Kaupp

Beethovens 4. Klavierkonzert op. 58 (vollendet 1805/06) ist ein Stück Musikgeschichte – uraufgeführt am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien, mit Beethoven selbst am Klavier. In rund 34 Minuten und drei Sätze entfaltet sich ein Werk, das schon im ersten Moment überrascht: Nicht das Orchester eröffnet – sondern das Klavier allein. Die klassisch fokussierte Besetzung (Holzbläser, Hörner, Trompeten, Pauken, Streicher) lässt den Solopart umso klarer im Raum stehen. Virtuos, gedankenscharf, elektrisierend – ein Beethoven, der Zukunft schreibt.

Mozarts Requiem entstand 1791 und wurde zur Legende, weil es bei Mozarts Tod unvollendet blieb und 1792 in der gängigen Fassung von Franz Xaver Süssmayr vollendet wurde. Es ist ein abendfüllendes Werk von meist rund einer Stunde, getragen von Chor und vier Solostimmen – und einer Orchesterfarbe, die sofort unter die Haut geht: Bassetthörner, Posaunen, Trompeten, Pauken, Streicher und Orgel. Ikonische Momente – von eruptiver Dramatik bis zu eindringlichem Trost – machen es bis heute zu einem Ereignis, das einen Raum verändert.