Beethoven und Schmidt - eine Hommage

Johannes Hustedt Flöte –– Sontraud Speidel Klavier.

Die beiden Akteure lassen die Freude, das Heitere und den Humor in Beethovens früher D-Dur Serenade op. 41 erklingen. Sie vermittelt Leichtigkeit, dennoch ist in jedem Akkord das zutiefst Menschliche präsent. In seinen Variationen über Volksweisen Op. 105 und 107 zeigt Beethoven lustvoll innovative Qualitäten bei der Verwendung populärer Lieder oder Tänze verschiedener Kulturen.

Mit wieviel Leidenschaft er sich an die Auftragsarbeit für den schottischen Verleger George Thomson und die Lieder aus Irland, Schottland, Wales, Österreich und der Ukraine (!) macht, zeigt seine Experimentierfreude in der Musik und der Behandlung der Instrumente. Diese Attribute charakterisieren in gewissem Sinne auch das Schaffen des Öhringer Komponisten Siegmund Schmidt. Korrespondierend zu den Werken Beethovens werden im Andenken an ihn seine Kompositionen Zwischen den Zeiten und Intermezzo giocoso für Flöte und Klavier erklingen.

Konzert #30