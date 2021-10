"Beethovens 251. Geburtstag"

Joanna Trzeciak wurde im polnischen Krakau geboren, wo sie Ihre erste musikalische Ausbildung erhielt. Ihr Studium an der Warschauer Musikhochschule vervollkommnete sie am Konservatorium in Moskau mithilfe eines Stipendiums der Chopin-Stiftung.

Den Beginn Ihrer internationalen Karriere machte ein Konzert in London im Jahr 1987, dem eine Tournee in die Vereinigten Staaten folgte. Bis heute trat sie in fast jedem europäischen Land, in Kanada, Argentinien, Brasilien und Israel, sowohl als Solistin als auch mit unterschiedlichen Orchestern auf.

Wichtiger Teil Ihres Repertoires wurde das Werk des polnischen Komponisten Karol Szymanowski, dessen komplettes Klavierwerk sie einspielte. Zwei Ihrer CDs spielte sie mit den Werken Johann Nepomuk Hummels ein. Ihm sowie Ludwig van Beethoven widmet sie auch ihr Programm im Klinikum am Weissenhof.