Beethovens 5. Sinfonie & Vivaldi – Die vier Jahreszeiten

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Konzertabend. Am 30. Mai 2026 präsentiert das DRESDNER RESIDENZ ORCHESTER ein kraftvolles Doppelprogramm, das barocke Eleganz und symphonische Dramatik miteinander verbindet.

Im ersten Teil führt Prof. Igor Malinovsky als Soloviolinist durch Antonio Vivaldis weltberühmten Zyklus "Die Vier Jahreszeiten". Mit virtuoser Präzision und feiner Klanggestaltung entfaltet sich ein musikalisches Naturpanorama – vom Erwachen des Frühlings über sommerliche Hitzegewitter bis hin zur frostigen, klirrenden Kälte des Winters.

Nach der Pause übernimmt Malinovsky die Leitung des Orchesters und dirigiert Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie – eines der ikonischsten Werke der Musikgeschichte. Schon die vier einleitenden Schicksalsklopfer "TA-TA-TA-TA" entfalten eine elektrisierende Wirkung, bevor das Werk sich zu einem triumphalen Finale steigert.

Hier zeigt sich Prof. Malinovsky in seiner doppelten künstlerischen Rolle: als inspirierender Solist und gestaltender Dirigent.

Ein Konzert, das zwei musikalische Welten gegenüberstellt – und sie zu einem packenden Gesamterlebnis verbindet.