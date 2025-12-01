Beethovens 9. Sinfonie - Jahresschlusskonzert der SKS

Wuchtig, visionär, grenzenlos: Beethovens 9. Sinfonie sprengt alle musikalischen Maßstäbe. Von den dramatischen ersten Takten bis zur triumphalen „Ode an die Freude“ entfaltet sich ein Klanguniversum voller Leidenschaft, Hoffnung und Menschlichkeit. Monumentale Orchestermusik trifft auf einen gewaltigen Chor – ein Meisterwerk, das bis heute bewegt, inspiriert und elektrisiert. Ein Abend, der Geschichte schreibt!
Stuttgarter Philharmoniker
Beethoven Chor Stuttgart
Adrian Prabava, Dirigent
Johannes Knecht, Einstudierung Chor
Solisten:
Olga Busuioc, Sopran
Diana Haller, Alt
Kai Kluge, Tenor
Michael Nagl, Bass
Programm:
Beethoven Sinfonie Nr. 9 mit dem Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude"