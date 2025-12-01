Beethovens 9. Sinfonie - Jahresschlusskonzert der SKS

Wuchtig, visionär, grenzenlos: Beethovens 9. Sinfonie sprengt alle musikalischen Maßstäbe. Von den dramatischen ersten Takten bis zur triumphalen „Ode an die Freude“ entfaltet sich ein Klanguniversum voller Leidenschaft, Hoffnung und Menschlichkeit. Monumentale Orchestermusik trifft auf einen gewaltigen Chor – ein Meisterwerk, das bis heute bewegt, inspiriert und elektrisiert. Ein Abend, der Geschichte schreibt!

Stuttgarter Philharmoniker

Beethoven Chor Stuttgart

Adrian Prabava, Dirigent

Johannes Knecht, Einstudierung Chor

Solisten:

Olga Busuioc, Sopran

Diana Haller, Alt

Kai Kluge, Tenor

Michael Nagl, Bass

Programm:

Beethoven Sinfonie Nr. 9 mit dem Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude"