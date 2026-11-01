Beethovens 9. Sinfonie mit den Stuttgarter Philharmonikern

Das musikalische Bekenntnis zu Menschlichkeit und Hoffnung! Die Stuttgarter Philharmoniker und der Beethoven Chor Stuttgart vereinen sich unter der Leitung von Elias Grandi und mit herausragenden Solistinnen und Solisten in einem der erhabensten Werke der Musikgeschichte. So erklingt Beethovens 9. Sinfonie und ihr überwältigender Schlusschor zu Schillers „Ode an die Freude“ als machtvolle Vision von Freiheit, Brüderlichkeit und Zuversicht. Ein festlicher Jahresausklang von zeitloser Größe – bewegend, triumphal und zutiefst menschlich. Choreinstudierung: Johannes Knecht