Beethovens Big Five 1

Ludwig van Beethovens Klavierwerke sind in der Klavierliteratur von epochaler Bedeutung. Beethoven war selbst ein hervorragender Pianist, der viele seiner Werke selbst aufführte.

Hören Sie an zwei Abenden in Öhringen seine fünf Klavierkonzerte, und zwar in chrono-logischer Reihenfolge. Somit stehen heute die Konzerte Nr. 1 C-Dur op. 15, Nr. 2 B-Dur op. 19 und Nr. 3 c-Moll op. 37 auf dem Programm. Durch die zyklische Aufführung lässt sich die Entwicklung des Genres konzentriert nachspüren, z.B. wie sich im Laufe der fünf Konzerte das Verhältnis von Klavier und Orchester veränderte. Dafür sitzt mit Joseph Moog ein junger, international gefragter Pianist am Flügel. Am Pult steht der 2022 zum Generalmusikdirektor der Staatskapelle Halle ernannte französische Dirigent Fabrice Bollon, der ebenso auf inter-nationalen Bühnen gastierte und in Paris bei Nikolaus Harnoncourt studierte. Außerdem arbeitet er als Komponist. Ein Werk von ihm gibt es dann am 23. September zu hören.

Joseph Moog Klavier

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Fabrice Bollon