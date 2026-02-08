Beethovens Gegenwärtigkeit

Vortrag mit Musikbeispielen u. a. aus den Klaviertrios und der Cellosonate g-moll.
Martin Straub, Vortrag und Klaver
Johann Riepe, Violoncello
Lukas Loch, Violine
Info
Hauschka Haus Gruibinger Straße 29, 73087 Bad Boll
Vorträge & Lesungen
Hauschka Haus Gruibinger Straße 29, 73087 Bad Boll
Vortrag mit Musikbeispielen u. a. aus den Klaviertrios und der Cellosonate g-moll.
Martin Straub, Vortrag und Klaver
Johann Riepe, Violoncello
Lukas Loch, Violine
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH