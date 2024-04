Aschaffenburg - Bayrisches Nizza am Main (In Kooperation mit der vhs Backnang und vhs Winnenden)

„AB hier ist Süden“ – so wirbt die malerische Stadt am Main mit dem Autokennzeichen AB. Und tatsächlich erwartet den Reisenden eine grandiose Kulisse mit Schloss Johannisburg, barockem Frühstückstempel und Pompejanum im Schlosspark über der Mainufer-Promenade. Auch König Ludwig I. von Bayern wusste das südliche Flair Aschaffenburgs zu schätzen und bekam das Zitat in den Mund gelegt: „Aschaffenburg – mein bayrisches Nizza!“

Das Wahrzeichen der Stadt ist natürlich das Schloss Johannisburg – einer der bedeutendsten Bauten der Renaissance nördlich der Alpen und bis 1803 zweite Residenz der Mainzer Kurerzbischöfe. Seit 2023 wiedereröffnet sind neben den prachtvoll hergerichteten kurfürstlichen Gemächern samt Schlosskapelle sehenswerte Museen, allen voran eine umfassende Gemäldesammlung mit Werken von Lucas Cranach d. Ä. zu bewundern.

Die romantische Altstadt erstreckt sich von Schloss Johannisburg bis hin zu den Straßen und Plätzen rund um das Rathaus. Mit ihren verträumten Gassen, historischen Fachwerkhäusern und malerischen Winkeln lädt sie zum Flanieren ein. Neben stattlichen Bauten wie dem Schönborner Hof besticht besonders die auf das 10. Jahrhundert zurückreichende Stiftsbasilika. Nicht nur der Bau aus romanisch-frühgotischer Zeit, sondern auch bedeutende Kunstschätze wie die Beweinungstafel von Matthias Grünewald künden von der einstigen Bedeutung. Ebenso unzertrennlich mit Aschaffenburg verbunden ist das Pompejanum. Angeregt durch die Ausgrabungen in Pompeji ließ König Ludwig I. von Bayern 1840-48 durch Friedrich von Gärtner diese Idealkonstruktion eines römischen Wohnhauses errichten. Es liegt malerisch auf einem Weinberg über dem Main, inmitten eines Gartens mit Mandelbäumen und Feigen.

Anlässlich des 130. Geburtstags von Christian Schad, neben Otto Dix einem der führenden Künstler der „Neuen Sachlichkeit“, lohnt zudem ein Besuch des erst vor wenigen Jahren eröffneten Christian-Schad-Museums.

Veranstalter im Sinne des Reisegesetzes ist das Busunternehmen Maier, Kaisersbach. Die Kunstfahrt findet in Kooperation mit der vhs Backnang und der vhs Winnenden statt.

Geplanter Ablauf:

- 5.40 Uhr Abfahrt Murrhardt Bahnhof - Vorplatz

- 9.30 - 10.30 Uhr Stiftskirche mit kleiner Stadtführung Richtung Schloss Johannisburg

- 11.00 - 13.00 Uhr Schloss Johannisburg mit Bayerischer Staatsgemäldegalerie

- 13.00 - 14.30 Uhr Mittagspause zur freien Verfügung

- 15.00 - 16.00 Uhr Pompejanum

- 16.30 Rückfahrt

Anmeldung oder Rücktritt bis 02.05.2024