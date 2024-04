75 Jahre Bundesrepublik. Auf den Spuren der Gründerväter: Theodor Heuss und Eugen Gerstenmaier in Murrhardt.

Wesentlich die Zeit kurz vor dem 23.Mai 1949 , - dem Tag an dem vor 75 Jahren das Grundgesetz der Bundesrepublik beschlossen wurde - auf dem Weg von Konstanz, erholte er sich hier, zeichnete und malte. Seine Freundschaften zu Eugen Nägele, Reinhold Nägele und Eugen Gürr, seine Wurzeln im Netzwerk im NS-Widerstand, prägten den Schwaben und ersten Bundespräsidenten. Karl Obenland malte diesen Vater der Demokraten. Ein anderes schwäbisches Urgestein war ebenso in Murrhardt verwurzelt, Eugen Gerstenmaier, dritter Bundestagspräsident. Einst Vikar im nahen Gaildorf, in der evangelischen Jugendbewegung dem CVJM zuhause, verband ihn eine Freundschaft zum Murrhardt Schneidermeister Emil Schmidgall. Nach einer Karriere im kirchlichen Dienst, Mitgliedschaft im Kreisauer Kreis und damit aktiven NS-Widerstand, Verurteilung vor dem Volksgerichtshof überlebte Gerstenmaier nur knapp und begann ebenso seine politische Karriere im Wahlkreis Backnang und in Murrhardt. In Bonn erinnert noch das alte Abgeordnetenhochhaus der „Lange Eugen“ an ihn. In Murrhardt schlug er manche Schlacht im Wahlkampf für die junge Demokratie und bemühte sich zusammen mit Fritz Kleiner um die Gebäude und Häuser der Flüwo – der Flüchtlingswohnungen, der großen Stadterweiterung Murrhardts, der Siedlung oder Weststadt wie wir heute sagen.