Premium-Matineé-Führung Stadtgeschichtliche Führung „Theodor Heuss, Kurgast, Demokrat und Künstler in Murrhardt“

75 Jahre Gründung der Bundesrepublik Deutschland – was für ein Anlass! Wahlkreise sind die politische Heimat eines Politikers, die Basis für die Demokratie und das Parkett, die Startrampe für eine politische Karriere. Theodor Heuss startete seine politische Karriere am 16.November im Jahre 1912 als er in Murrhardt im Gasthof Stern zum Landtagskandidaten gewählt wurde, allerdings das erhoffte Mandat nicht erringen konnte. Sein Ruf als freier Geist wurde zwar in der Stadt verstanden, jedoch von den pietistischen Kreisen auf dem Land eher abgelehnt. Immer wieder führten ihn Kur- und Wanderaufenthalte in unsere Stadt. Wesentlich die Zeit kurz vor dem 23.Mai 1949 , - dem Tag an dem vor 75 Jahren das Grundgesetz der Bundesrepublik beschlossen wurde - auf dem Weg von Konstanz, erholte er sich hier, zeichnete und malte. Seine Freundschaften zu Eugen Nägele, Reinhold Nägele und Eugen Gürr, seine Wurzeln im Netzwerk im NS-Widerstand, prägten den Schwaben und ersten Bundespräsidenten. Karl Obenland malte diesen Vater der Demokraten.

Eine Einführung im Carl-Schweizer-Museum gibt Grundinformationen, ein Stadtspaziergang auf Spuren des ersten Bundespräsident ergänzt.