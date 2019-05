Begegnungen: Frank Mau trifft Uta Regenscheit

Die in Düsseldorf lebende Gestalterin Uta Regenscheit hat nach ihrem Grafik Design Studium in Pforzheim und Düsseldorf zunächst in großen Werbeagenturen wie zum Beispiel Ogilvy & Mather gearbeitet, bevor sie sich mit einem eigenen Atelier selbstständig gemacht hat. Sie entwickelt visuelle Konzepte und grafische Erscheinungsbilder, deren Ziel es ist – in einem von visuellen Reizen überfluteten Alltag – Inhalte klar, einfach, aber auch aufmerksamkeitsstark und ansprechend zu vermitteln. Uta Regenscheit hat hierzu eine ganz eigene ästhetische Handschrift, mit wiederkehrenden grafischen, bildinhaltlichen und typologischen Elementen entwickelt.In der Begegnung mit Frank Mau wird es darum gehen, anhand der Arbeiten von Uta Regenscheit einen Einblick in die zeitgenössische visuelle Kommunikation jenseits der gängigen Werbesprache zu vermitteln.