Die Mutter des Grundgesetzes. Elisabeth Selbert und die Gleichberechtigung

In diesem Vortrag, der anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes gehalten wird, steht die Juristin und Politikerin Elisabeth Selbert im Zentrum. Ihr ist es zu verdanken, dass es bis heute in Art. 3 Abs. 2 heißt: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." Dieser Satz ist ein Meilenstein in der Geschichte der Gleichberechtigung. Wie aber kam er ins Grundgesetz? Stimmt es, dass die vier Frauen im Parlamentarischen Rat diesen Satz gegen die Männer durchgesetzt haben? Auf diese Fragen wird im Vortrag ebenso eingegangen wie darauf, warum die Bundesrepublik überhaupt eine neue Verfassung brauchte, und warum diese dann Grundgesetz hieß.