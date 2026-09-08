Bei den Begegnungen kommen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten auf Schloss Kapfenburg zusammen.

Im Zentrum der Veranstaltung steht die Verleihung des Trude Eipperle Rieger-Preises. Der Musikpreis wird von Prof. Dr. Andrea Wechsler MdEP verliehen.

Als langjährige Hochschulprofessorin, Europapolitikerin und Präsidentin der Europa-Union Deutschland bringt sie unterschiedliche Perspektiven auf Bildung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verantwortung zusammen. In ihrer Festrede darf sich das Publikum auf ihre Gedanken zur Zukunft junger Menschen und zu den Herausforderungen eines Europas im Wandel freuen.

Im Anschluss lädt die Stiftung alle Gäste zum offenen Austausch in den Fruchtkasten.