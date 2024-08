Volleyball

Wir sind eine bunt gemischte Truppe von Leuten, Jungs und Mädels zwischen 18 und über 40 Jahren. Wir treffen uns regelmäßig sommers wie winters zum Üben und Trainieren. Die Sommersaison von Mai bis August verbringen wir überwiegend auf unserem Beachfeld an der Gemeindehalle Neckargröningen. Von September bis Mai stehen uns verschiedene Hallenzeiten in der Grundschulsporthalle Neckargröningen zur Verfügung, in denen wir unsere Technik und Kondition trainieren.