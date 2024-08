Der Kurs ist geeignet für alle Mamas ab ca. 6 Monate nach der Geburt. Eine absolvierte Rückbildung setzen wir voraus. Hier steht die Fitness der Mama im Vordergrund und während der einzelnen Übungen können die Kinder aktiv in die Übungen mit einbezogen werden. Es wird darauf geachtet, dass ein individuelles Training stattfinden kann und eine perfekte Mischung zwischen Ausdauer und Kräftigung entsteht. Zudem wird bei unserer Stunde nicht extra ein Babysitter benötigt und die Kinder kommen von Anfang an mit anderen Kindern spielerisch in Kontakt.