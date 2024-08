Immer montags haben Mädels und Jungs die Möglichkeit die Volleyball-Grundtechniken zu erlernen. Ein motiviertes Trainerteam vermittelt neben den klassischen Grundlagen auch spielerisch die erste Spielpraxis auf dem Feld. Im Sommer wird auf dem eigenen Beachfeld an der Gemeindehalle in Neckargröningen trainiert, den Rest des Jahres steht uns die Grundschulsporthalle in Neckargröningen zur Verfügung.