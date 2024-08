Zum Mobilitätstag trifft Energie lädt die Stadt Remseck am Neckar am Donnerstag, 26.09.2024, auf dem Marktplatz ein. Zwischen 13:00 und 18:00 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein buntes Programm, viel Information, unterhaltsame Aktivitäten und angeregte Diskussionen rund um das Thema Mobilität und Energie freuen.

Es besteht die Möglichkeit, sich unter anderem über verschiedene Facetten der Verkehrssicherheit und bei zahlreichen Partnern des öffentlichen Verkehrs in und um Remseck am Neckar sowie rund um das Thema Energie zu informieren. Eine Probefahrt mit einem Lastenrad über den Marktplatz, Strom erzeugen auf dem Elektrorad oder mal geschwind das Fahrrad in der Fahrradwaschanlage säubern zu lassen ist an diesem Tag ebenso möglich. Als Highlight wird der mobile Pavillon zur energetischen Gebäudesanierung - das Sanierung(s)Mobil Baden-Württemberg zu Gast in Remseck sein.

Das Kindertheater TamBambura mit dem Stück „Die Bienenkönigin“, das Jugendreferat mit der beliebten Rollenrutsche, die Klimascouts mit Ihrem Projekt „Remsos kleine Weltretter“, die DB mit einer Hüpfburg sowie die Mediathek mit einem „Autokino“ bieten an diesem Tag zudem reichhaltige Angebote für die Kleinen.

Damit man sich bei all den Angeboten auch etwas stärken kann, ist neben dem Wochenmarkt auch der Hof Leutenecker mit einer Vielfalt an veganen Kuchen vertreten. Für Sitzgelegenheiten ist gesorgt.

Der Mobilitätstag wird um 13:00 Uhr mit einer offiziellen Ansprache durch Herrn EBM Triller eröffnet. Um 17:00 Uhr werden die Erfolge des STADTRADELN 2024 auf dem Marktplatz gefeiert und die Teams sowie Einzelradlerinnen und -radler in verschiedenen Kategorien prämiert.

Kommen Sie vorbei und tauchen Sie ein in die Welt der nachhaltigen Mobilität und Energie!