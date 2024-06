Seniorengymnastik für alle 60+

ein Kursangebot für ältere Menschen – Bewegung, die Spaß macht! Die Seniorengymnastik 60+ beinhaltet mehrere Bereiche des Trainings. Unter anderem werden die Themenblöcke Balance-Übungen zur Sturzprophylaxe, Brainfitness (Denken in Bewegung), wie auch Spiele zur Erhaltung der geistigen und körperlichen Fitness, z. B. Zirkeltraining, Übungen mit verschiedenen Sportgeräten und diverse Kräftigungsübungen auf der Matte durchgeführt. Wenn auch Sie Lust haben, sich unter kompetenter Anleitung zu bewegen und Spaß an der Bewegung zu haben, sind sie in diesem Kurs genau richtig. Auch das soziale Miteinander soll nicht zu kurz kommen!