Sport im Grünen - Fitness

Vereine in Remseck e.V. bietet in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Remseck am Neckar ab 6. Juni 2024 kostenlose Sportangebote für Remsecker Bürger und Bürgerinnen an. Immer donnerstags von 18 - 18:45 Uhr findet eine Fitness-Einheit mit Dani Fuchs statt. Das Workout ist ein ganzheitlich, breit angelegtes Fitnesstraining, bei welchem Kraft, Kraftausdauer und Koordination mit Hilfe von Alltagsgegenstände (Handtuch, Getränkeflaschen) und dem eigenen Körpergewicht trainiert werden. Dabei hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, den Intensitätsgrad der Belastung individuell zu bestimmen. Die Fitness-Stunden sind für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Bei schlechtem Wetter behalten wir uns vor das Angebot abzusagen. Bitte vor dem Kurs die Emails (auch im Spam-Ordner) kontrollieren. Anmeldezeitraum: jeweils Dienstag - Mittwoch vor dem Termin. Eine Anmeldung ist für jeden Termin erforderlich.