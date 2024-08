Beim Eltern-Kind-Turnen treffen sich unsere Kleinsten gemeinsam mit ihren Eltern und unseren Trainern. An vielfältige Stationen können sich unsere Kleinen austoben und ausprobieren. Gemeinsam mit Mama oder Papa werden die Stationen erkundet. Balancieren, Krabbeln, Höhen überwinden, Springen, etc. dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Aufgrund der hohen Nachfrage die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt.