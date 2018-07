Begegnungsfest der Kulturen

„Heimat neu erleben“ ist das Motto der Heimattage in Bad Mergentheim. Außerdem heißt eine der vier Themensäulen in der Kurstadt „Grenzenlos“. Da darf eine Veranstaltung wie das Begegnungsfest natürlich nicht fehlen. Der Kulturverein Bad Mergentheim sowie die Kur- und die Stadtverwaltung haben sich bei der Organisation zusammengetan und rechnen mit Tausenden Besuchern in der Wandelhalle des Kurparks.

Die Gäste werden ein interkulturelles Familienfest erleben, bei dem sich Menschen unterschiedlichster Herkunftsländer begegnen. Sie alle haben in oder bei Bad Mergentheim ihre neue Heimat gefunden. An ihren Pavillons geben sie aber Einblicke in jene Teile der Welt, aus denen sie hierhergekommen sind. Es werden landestypische Gerichte und Getränke angeboten, außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und kreativen Darbietungen aus „aller Herren Länder“: Da trifft Salsa auf afrikanische Trommeln, Hip-Hop auf Bauchtanz und Folkloretanz auf Ropeskipping.

Mit dabei sind unter anderem türkische, kroatische, libanesische, kurdische, italienische, russische, südamerikanische und deutsche Mitbürger. „Wir freuen uns aber auch besonders, dass unsere Asylbewerber und Flüchtlinge an dem Fest mit einem Pavillon und Bühnenbeiträgen teilnehmen“, sagt Ulrich Doerner vom Kulturverein, der die Veranstaltung 2002 erstmals initiiert hatte. Denn das Fest wolle trotz oder gerade wegen der Tragik vieler Schicksale „fröhliche Begegnungen schaffen und das Verständnis für den jeweils Anderen vertiefen“. Schirmherr ist Oberbürgermeister Udo Glatthaar.