Begegnungskonzert Pueri Cantores Pre Festival

Kinder- und Jugendchor Pueri Cantores "D. Zamberletti" aus Macerata/Italien ist zu Gast in Buchen.

Kinder- und Jugendchor St. Oswald Buchen nehmen regelmäßig an (internationalen) Chortreffen des Verbandes Pueri Cantores teil. Nach über 20 Jahren findet in diesem Jahr wieder das internationale Pueri Cantores Chortreffen in Deutschland statt, an dem auch unser Jugendchor teilnimmt. In Buchen wird im Vorfeld des großen Treffens in München Festival Athmosphäre erlebbar sein. Neben den Chören aus Macerata und Buchen sind weitere Kinder- und Jugendchöre aus der Region zu hören.