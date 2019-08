Quantenmechanik einfach erklärt: ein Widerspruch in sich

Wer unsere Welt physikalisch begreifen will, kommt an der Quantenmechanik nicht vorbei. Große Teile moderner Technologie beruhen auf ihr. Aber: Sie stellt unsere Vorstellungskraft schwer auf die Probe und deckt sich so gar nicht mit der normalen menschlichen Erfahrungswelt. Der Physiker Martin Korzeczek führt weitmöglichst vereinfacht in die Quantenmechanik ein.