Begehbares Lager-Zelt

Am Sonntag, 1.11.2020 wird auf dem Kiesplatz in Lauffen von 11:00 bis 15:00 Uhr ein begehbares Lagerzelt stehen, das dazu einlädt, sich mit den Zuständen in den Flüchtlingslagern der EU auseinander zu setzen. Im Zelt ist ein kurzer Info-Film von Joko und Klaas über das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu sehen.

Bei einer Mitmachaktion soll an Politiker und Politikerinnen appelliert werden sich dafür einzusetzen, dass mehr Menschen aus dem abgebrannten Lager in Moria bei uns aufgenommen werden.

Veranstaltet wird die Aktion vom Aktionsbündnis Seebrücke Lauffen a.N.

Der Eintritt ist frei. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erforderlich.