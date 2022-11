begin to...

Matinee mit anschließendem vegetarisch, veganem Frühstücksbuffet

Konzert mit der Pianistin Anna Ohlmann

Anna Ohlmann fängt mit ihren Musikstücken die Magie des Augenblicks ein und verzaubert ihre Zuhörer:innen. Sie eröffnet mit ihnen Orte, in die eingetreten werden kann, die einladen, sich als Anwesende:r fallen zu lassen. Die Klänge schaffen so Räume, die dazu anregen, sich mit dem Umraum, der in der Realität existierenden Magie, mit dem persönlichen Umfeld und auch dem eigenen Inneren auseinander zu setzen.