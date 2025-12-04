Beginn Beckenbodentraining II. Neues Kursangebot

8-mal mit Patricia Knodel

Stadthalle Langenburg Seestraße 72, 74595 Langenburg

Schlechte Haltung, Übergewicht, Operationen, Schwangerschaften und zu wenig Bewegung führen häufig zu einer Beckenbodenschwäche. 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk. Die verborgene Muskulatur des Beckenbodens wird mit Wahrnehmungsübungen, Erlernen der Ansteuerung und Finden der Körpermitte durch vielseitige Übungen zur Kräftigung für Frauen und Männer sanft trainiert.

Kleingruppe, maximal 5 Personen

25230211LA. Donnerstags, 17:30 bis 18:30 Uhr. 8-mal ab 25. September 2025.

Anmeldung unter

Neu: Beckenbodentraining II

vhs-langenburg@t-online.de

07905 9102-18

Info

Stadthalle Langenburg.jpg
Stadthalle Langenburg Seestraße 72, 74595 Langenburg
Sport & Bewegung
07905 9102-18
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
Google Kalender - Beginn Beckenbodentraining II. Neues Kursangebot - 2025-12-04 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Beginn Beckenbodentraining II. Neues Kursangebot - 2025-12-04 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Beginn Beckenbodentraining II. Neues Kursangebot - 2025-12-04 17:30:00 Outlook iCalendar - Beginn Beckenbodentraining II. Neues Kursangebot - 2025-12-04 17:30:00 ical

Tags