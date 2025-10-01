Beginn des Seniorenhobby

Das Seniorenhobby trifft sich jeden Mittwoch Nachmittag von Oktober bis Ostern in den Werkräumen des Gymnasiums. Töpfern, Malen, Peddigrohr-Flechten, Stricken und Sticken stehen regulär auf dem Programm.

An einzelnen Nachmittagen werden andere Sachen angeboten, wie z.B. saisonale Deko basteln. Vor Ostern werden die Werkstücke ausgestellt (Foto). Im Mai machen wir noch einen Ausflug. Kommen Sie doch vorbei!