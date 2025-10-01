Beginn des Seniorenhobby

das Seniorenhobby fängt wieder an

bis

Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim Dr.-Ascher-Weg 1, 74564 Crailsheim

Das Seniorenhobby trifft sich jeden Mittwoch Nachmittag von Oktober bis Ostern in den Werkräumen des Gymnasiums. Töpfern, Malen, Peddigrohr-Flechten, Stricken und Sticken stehen regulär auf dem Programm.

An einzelnen Nachmittagen werden andere Sachen angeboten, wie z.B. saisonale Deko basteln. Vor Ostern werden die Werkstücke ausgestellt (Foto). Im Mai machen wir noch einen Ausflug. Kommen Sie doch vorbei!

Info

Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim Dr.-Ascher-Weg 1, 74564 Crailsheim
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Beginn des Seniorenhobby - 2025-10-01 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Beginn des Seniorenhobby - 2025-10-01 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Beginn des Seniorenhobby - 2025-10-01 14:00:00 Outlook iCalendar - Beginn des Seniorenhobby - 2025-10-01 14:00:00 ical

Tags