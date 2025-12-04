Beginn Haltungs- und Beweglichkeitstraining für Einsteiger II

Ein Krafttraining für alle Muskelgruppen des Körpers durch funktionelle Übungen mit kleinen und größeren Gewichten für mehr Kraft, Ausgleich von Kraftdefiziten und eine bessere Körperhaltung.

Übungen für Gleichgewicht, Tiefenmuskulatur, Gelenkmobilisation, Körperkoordination, Faszien-, Mobility- und Dehnübungen fördern die Beweglichkeit und stabilisieren die Körperhaltung. Die Anwendung neuronaler Reize fürs Gehirn zeigen sofort spürbarem Erfolg. Muskuläre Verspannungen lösen sich, lokale Schmerzempfindungen verschwinden.

Bitte mitbringen: Handtuch, Getränk.

25230216LA. Donnerstags, 18:30 bis 19:30 Uhr, 6-mal ab 4. Dezember 2025 Stadthalle Langenburg Vereinszimmer / Haupteingang Nord

Anmeldung unter

Haltungs- und Beweglichkeitstraining für Einsteiger II

vhs-langenburg@t-online.de

oder 07905 9102-18