Beginn Mobilitätstraining im Alter

Bewegungseinschränkungen und Verspannungen lösen.

Um Einschränkungen in der Beweglichkeit aufzulösen und wieder einen besseren Bewegungsumfang in allen Gelenken sowie der Wirbelsäule und den Muskeln zu erlangen und die Schmerzen zu reduzieren, muss nicht intensiv geübt werden. Abgestimmt auf die Schwachstellen und Befindlichkeiten der Teilnehmer*innen werden für jeden machbare Bewegungen rund um die Gelenkbeweglichkeit geübt, sanfte Dehnungen gemacht und Kraftdefizite ausgeglichen.

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk, Handtuch

Kleingruppe, maximal 5 Personen.

25230202LA: Mittwochs, 16:45 bis 17:45 Uhr. 6-mal ab 3. Dezember 2025

Stadthalle Langenburg Vereinszimmer / Haupteingang Nord

Mobilitätstraining im Alter II

