Beginn Rückentraining II. Neues Kursangebot

8-mal mit Patricia Knodel

Stadthalle Langenburg Seestraße 72, 74595 Langenburg

Ständiges Sitzen, zu wenig oder einseitige Bewegung führen dazu, dass sich Rücken- und Haltungsbeschwerden durch unterschiedliche Schmerzanzeichen, Bewegungseinschränkungen und Wirbelsäulenerkrankungen bemerkbar machen.

Aus Alltagsbewegungen übertragen, wird für die großen Muskelgruppen und die tiefliegende Haltemuskulatur in gesunder Ausführungsweise die Kraft trainiert. 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk.

Kleingruppe, maximal 5 Personen

25230212LA. Donnerstags, 16:30 bis 17:30 Uhr. 6-mal ab 4. Dezember 2025

Stadthalle Langenburg Vereinszimmer / Haupteingang Nord

Anmeldung unter

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218 oder

Info

Sport & Bewegung
