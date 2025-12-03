Beginn Stretching und Mobility für Fortgeschrittene II

8mal mit Patricia Knodel

Stadthalle Langenburg Seestraße 72, 74595 Langenburg

Ein Ganzkörpertraining für flexiblere Hüften, eine beweglichere Wirbelsäule, die Lockerung des Schultergürtels mit Nackenmuskulatur.

Auf sanfte Weise werden in vielfältigen Übungen die Muskeln und Faszien gedehnt, die Gelenke von Füßen, Hüfte, Wirbelsäule, Schultern und Händen mobilisiert und somit der gesamte Bewegungsapparat gelockert. Neurozentrierte Übungen (das Nervensystem und dessen Steuerung werden aktiviert) helfen, alltägliche Beschwerden zu mindern. Die Körperhaltung wird verbessert, Verspannungen und anhaltende Schmerzen werden gelöst, ein deutlich besseres Wohlbefinden stellt sich ein.

Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Getränk

Kleingruppe, maximal 5 Personen. 

25230208LA. Mittwochs, 20:30 bis 21 Uhr. 6-mal ab 3. Dezember 2025.

Stadthalle Langenburg Vereinszimmer / Haupteingang Nord

Anmeldung unter

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218

Info

Sport & Bewegung
