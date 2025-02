Begleitprogramm: Turm in Flammen

Die Sonderausstellung behandelt den Kriminalfall rund um den Brand des Hölderlinturms vor 150 Jahren. Am 14. Dezember 1875 brannte das Haus, in dem Friedrich Hölderlin bis zum seinem Tod 1843 gelebt hat, bis auf die Grundmauern nieder. Das Feuer war kein Unfall, sondern Resultat einer Brandstiftung, wie seit kurzem belegt werden kann. Erst mit dem Wiederaufbau erhielt der Hölderlinturm sein heute so berühmtes Aussehen, und auch seinen Namen.