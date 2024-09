Begleitung anbieten in Krisen

Kratzen, Ritzen, Schneiden, Schläge mit der Faust, Ausreißen von Haaren, Verbrennen und Verbrühen der Haut – vor allem Jugendliche und junge Erwachsene verletzten sich mitunter selbst.

Das ist für die Umwelt verstörend, für Freunde und Angehörige belastend, und viele haben keine Vorstellung von dem, was Betroffene dazu bringt, sich auf diese Weise Schmerzen zuzufügen. Was steckt hinter diesen Selbstverletzungen? Richtet sich das Verhalten nach außen, wollen sie vielleicht Aufmerksamkeit erregen, oder ist es ein Versuch, mit etwas fertig zu werden, für das sie keine andere Lösung haben? In einem Vortrag und anschließendem Erfahrungsaustausch wollen wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Der Abend setzt die Reihe halbjährlicher Angebote fort, die sich besonders an Mitarbeitende und Interessierte aus unterschiedlichen Bereichen der Beratung und Seelsorge richten (z. B. Telefon-, Klinik-, Schul-, Citykirchen- oder Notfall-Seelsorge, Offene Hilfen, AKL und andere Beratungsstellen).