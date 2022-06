Begrüssung der Neubürger in Marbach

Nachdem die alle zwei Jahre stattfindende Neubürgerbegrüßung Corona bedingt bereits zweimal nicht durchgeführt werden konnte, soll es in diesem Jahr am Samstag, 16.07.2022 einen coronakonformen „Tag der Neubürger“ geben.

Die Idee:

Anstatt wie bisher zentral in der Stadthalle können sich die interessierten Gruppen, Vereine, Kirchen und Institutionen in der Zeit von 13.00 – 17.00 Uhr dezentral an ihren jeweiligen Standorten den Neubürgerinnen und Neubürgern präsentieren und mit speziellen Angeboten auf sich aufmerksam machen, sich vorstellen und zum Mitmachen einladen. Der eigenen Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

So wird zum Beispiel Bürgermeister Trost an diesem Nachmittag am Rathaus Fragen und Anregungen entgegennehmen und die Neubürgerinnen und Neubürger bei einem Glas Sekt oder Saft in der Schillerstadt willkommen heißen.

Die gemeldeten Angebote werden im Vorfeld von der Stadtverwaltung in einer Übersicht samt Stadtplan zusammengefasst, so dass sich die Neuzugezogenen selbst ihre ganz individuelle Erkundungsroute für diesen Nachmittag zusammenstellen können. So besteht auch gleichzeitig die Möglichkeit, die Schillerstadt mit ihren Ortsteilen besser kennenzulernen und zu entdecken, wo es welches Angebot zum Mitmachen gibt.

Die Stadtverwaltung freut sich, wenn viele Gruppen, Vereine, Kirchen und Institutionen von dieser neuen Plattform Gebrauch machen und so den neuen Einwohnerinnen und Einwohnern einen Einblick in die großartige Vielfalt der Mitmachmöglichkeiten, die unsere Stadt bereithält, ermöglichen. Neue Kontakte können dabei ganz einfach geknüpft werden.

Angeschrieben und eingeladen werden Personen, die in den letzten zwei Jahren neu in die Schillerstadt und ihre Stadtteile zugezogen sind.

Ende der Meldefrist ist der 31. Mai 2022.

Für den Übersichtsplan werden jeweils folgende Informationen benötigt:

- Standort

- „Neubürger-Angebot“

- Kontaktdaten

- Logo falls vorhanden

- Kurzinfo über den Verein/Gruppe

Für weitere Informationen steht Frau Fähnle unter 07144/102-244 oder per E-Mail: beate.faehnle@schillerstadt-marbach.de gerne zur Verfügung.