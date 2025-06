BeHaSiBoPl – Portrait einer Filderstadt

Mit einem Theaterprojekt zum Stadtjubiläum 2025 machen sich rund 200 Filderstädter Mitwirkende zusammen mit den Theatermacher*innen des Theater Lindenhof Melchingen auf die Spur der Geschichte und Geschichten der Menschen dieser jungen Stadt.

Was macht sie aus, die Stadt der Dörfer, zwischen traditionellen Strukturen und der Startbahn zur Welt, zwischen bodenständiger Vereinskultur und der modernen Großstadt, zwischen Landwirtschaft und Hightech-Firmen?n einem groß angelegten Theaterspaziergang – mit Theater, Tanz, Musik und faszinierenden Bildern – nimmt das Stück das Städtische und das Ländliche in den Blick: Was sind die Ursprünge gesellschaftlichen Miteinanders auf dieser fruchtbaren Hochebene und wo steht die Stadt heute?

Gibt es eine Utopie für die Filderstadt von morgen? Die Bürger*innen, Schüler*innen, Orchester, Chöre, Tanzensembles, Musik- und Kulturschaffenden aus allen Teilen Filderstadts haben sich mit den Melchinger Theaterprofis zusammen mit diesen Fragen künstlerisch auseinandergesetzt.

Das gemeinsam erarbeitete Theaterstück lädt ab 11. Juli 2025 an sechs Abenden das Publikum ein zu einem besonderen Stationenspiel: Von der Agora zwischen FILUM und FILharmonie beginnend machen sich Ensemble und Publikum auf zu einer Zeitreise, die unterhaltsam, kritisch, witzig, musikalisch und fantasievoll um und durch die beiden Kulturhäuser führt