Bei dir piept's wohl!

Heimische Vögel und was man Gutes für sie tun kann.

Kohlmeise, Spatz und Amsel gehören zu den häufigsten Vögeln in Garten, Park und Stadt. Doch es gibt viele spannende Details, die man über die gefiederten Nachbarn noch nicht kennt: Rotkehlchen singen das ganze Jahr über, selbst im Licht der Straßenlaternen. Elstern sorgen als Störer dafür, dass Singvögel fit bleiben. Vögel haben eine normale Körpertemperatur von über 40 °C und vollbringen in der Brutzeit Höchstleistungen. Die Autorin und Diplom-Biologin Bärbel Oftring arbeitet seit Jahrzehnten mit dem renommierten Ornithologen und Vogelschützer Prof. Dr. Peter Berthold zusammen. Bei dieser Lesung aus ihrem gleichnamigen Buch gibt sie faszinierende Einblicke in das Leben der Vögel rund ums Haus, zeigt auf, wie man die gefiederten Wesen unterstützen kann und gibt wertvolle Tipps zur richtigen Fütterung.