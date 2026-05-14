Bei drei auf den Bäumen

Der Tiger ist ein Tyrann!

Jeden Tag nach dem Regen brüllt er: „Tiere des Dschungels, ich zähle jetzt bis drei! Bei drei sind alle auf den Bäumen! Und wehe, wenn nicht!“ Keiner will ausprobieren, was passiert, wenn er nicht bei drei auf dem Baum ist... und so hängt sogar der große Elefant an den Ästen. Doch eines Tages geschieht Unglaubliches. Ein fremdes, kleines Stachelschwein widersetzt sich der Forderung des Tigers! Die Tiere halten den Atem an... was dann passiert, überrascht alle, am meisten den Tiger selbst.