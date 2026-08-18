Von Lebenschaos und himmlischem FriedenEin Konzert der JMS Saxophonics mit Lesung und Moderation von Pfrin. Dietz und Pfr. Braun-Dietz.

Das Saxophon-Ensemble der JMS Steinlach, die JMS Saxophonics, laden herzlich zu einem Konzert am Samstag, den 26. September, um 19.30 Uhr, in die Martin-Luther-Kirche ein.

Unter dem Thema „Bei Hempels unterm Sofa – von Lebenschaos und himmlischem Frieden“ skizziert das Ensemble musikalisch das Auf und Ab des Lebens, mit all seinen Höhen und Tiefen. Kann Gott beim Aufräumen und Ordnung machen helfen?

Zu hören sein werden Klezmer-Bearbeitungen, bekannte Gospels, Klassiker wie Baby Elephant Walk und When I’m Sixty-Four, sowie Bearbeitungen von Bach und Corelli – ergänzt durch weitere spannende Arrangements. Auch die Gemeinde ist zum Mitsingen eingeladen.

Die Moderation sowie Lesungen übernimmt Pfarrerin Frauke Dietz.