Bei mir warst du schön - Premiere

Murat Yeginer BEI MIR WARST DU SCHÖN - DIE ETWAS ANDERE GESCHICHTE DER ANDREWS SISTERS Musikalische Komödie

Wir starten beschwingt in die neue Spielzeit – mit einer der erfolgreichsten Girlgroups aller Zeiten. Freuen Sie sich auf die Andrews Sisters mit Hits wie „Rum and Coca-Cola“ oder „Bei mir bist du schön“ in einer Uraufführung an unserer Komödie.

Swingmusik, Boogie-Woogie, Jazz und Pop gepaart mit südamerikanischen Rhythmen – das sind die Andrews Sisters. Gegründet in den Dreißigerjahren erobert das Schwestern-Trio, bestehend aus LaVerne, Maxene und Patty, die Musikwelt. Sie singen im Zweiten Weltkrieg für amerikanische Soldaten und treten gemeinsam mit Stars wie Bing Crosby und dem Glenn Miller Orchestra auf.

In unserem Theaterstück blickt Patty Andrews auf ihr Leben zurück. Sie erinnert sich an die besonderen Momente und Ereignisse in der Geschichte der Andrews Sisters. Dabei spielt ihr die Erinnerung immer wieder Streiche … Hatte sich alles wirklich so ereignet?

Autor und Regisseur Murat Yeginer, der zuletzt mit „Das Fräulein Wunder" begeisterte, lässt die Andrews Sisters auf der Bühne wieder lebendig werden. Er erzählt eine ganz eigene Geschichte über Musik, Liebe, Krieg, Hürden und Hoffnungen, gespickt mit vielen bekannten Hits. Ein Abend zum Lachen, Mitsingen und Genießen.

Sehen Sie Diana Gantner, Amelie Sturm und Sorina Kiefer als die charmanten Andrews Sisters, die bereits bei „Das Fräulein Wunder“ swingend und singend das Publikum mitgerissen haben.