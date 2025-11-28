Bei mir warst du schön (UA)

Die etwas andere Geschichte der Andrews Sisters | Komödie von Murat Yeginer.

»The Andrews Sisters« waren eine legendäre US-amerikanische Girlgroup und mit über 70 Millionen Platten die ersten echten »Superstars«. Sie stehen für Swingmusik der Extraklasse, Boogie-Woogie, Jazz und Pop gepaart mit südamerikanischem Temperament. Gegründet in den 30er-Jahren erobert das Schwestern-Trio, bestehend aus LaVerne, Maxene und Patty, die Musikwelt. Als die Gruppe ihre Karriere begann, war Patty, die jüngste der drei Schwestern, gerade einmal sieben Jahre alt. Ihre Hits wie »Bei mir bist Du schön«, »Boogie Woogie Bugle Boy« und »Rum and Coca-Cola« sind unsterblich und bringen noch heute die Menschen zum Tanzen. Die Musik begeistert nach wie vor durch ihren Mix aus mehrstimmigem Gesang, swingenden Beats und pulsierenden Rhythmen. Als erste weibliche Vokalgruppe gewinnen die Andrews Sisters 1938 für »Bei mir bist Du schön« eine goldene Schallplatte. Sie singen im Zweiten Weltkrieg für amerikanische Soldaten und treten gemeinsam mit Stars wie Bing Crosby und dem Glenn Miller Orchestra auf.

In 17 Kinofilmen wirken sie mit und spielen sich dort meistens selbst. Die Komödie im Marquardt widmet diesen Pionierinnen, die ganze Generationen von Frauen in Pop, Rock und Jazz beeinflusst haben, einen Theaterabend mit viel Musik, der als Gastspiel im Heilbronner Komödienhaus zu sehen sein wird. Das Stück erzählt ihre Geschichte aus der Perspektive der jüngsten Andrews Sister Patty. Sie blickt zurück auf ihr Leben und erinnert sich noch einmal an all die Momente und besonderen Ereignisse in der Karriere der Andrews Sisters. Der Autor und Regisseur des Stückes, Murat Yeginer, lässt auf diese Weise die Andrews Sisters noch einmal lebendig werden. Er erzählt eine Geschichte über Musik, Liebe, Krieg, Hürden und Hoffnungen, gespickt mit vielen bekannten Hits.