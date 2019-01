In der Kirche menschelt es gehörig. Aber was die Menschen in der Kirche, die Pilger auf Wallfahrt, die Kinder beim Krippenspiel und selbst den Papst im Vatikan umtreibt, das bleibt nicht lange geheim. Was versteckt der Pfarrer auf dem Dachboden hinter den alten Bistumsblättern? Warum um Gottes Willen kauft sich die Reitmayerin ein Grab mit Blick auf ihr Haus? Und warum klebt dem Papst beim Empfang der italienischen Fechtweltmeister Kaiserschmarrn am Ärmel? Nicht ganz normale Geschichten aus einer Welt, in der die Pfarrhaushälterin legendär ist und man bei Eheproblemen den Pfarrer einschaltet.

Christoph Biermeier, Jahrgang 1963, ist am Theater Lindenhof bisher als Regisseur in Erscheinung getreten. Wer kennt sie nicht, die erfolgreichen Lindenhof-Stücke Der Brandner Kaspar, Georg Elser – Allein gegen Hitler, Der verreckte Hof, Brassed Off – um nur einige aufzuzählen. Für sein jüngst erschienenes buch »Beichtgeheimnisse« suchte er vor allem in seiner Heimatstadt Passau nach Geschichten und Anekdoten.