Die 21jährige Künstlerin "Bekkaa" zeichnet sich durch tiefsinnige Texte und einen frischen und urbanen Sound aus. In ihren Songs und ihren Videos bei Instagram und TikTok vermittelt die Künstlerin ein freies und unbeschwertes Lebensgefühl. Dabei geht es um das Erwachsenwerden, das Großstadtleben, die eigene Identität und damit verbunde Hochs und Tiefs.

Mit ihren reflektierten und poetischen Gedanken über die eigene Identiät, die Liebe und das Leben trifft Bekkaa den Zeitgeist. Und dabei hören ihr Millionen Nutzer zu. Mit ihrer Kunst, Gefühle zu zeigen und ihrer authentischen Art hat Bekkaa einen Nerv getroffen. Auf den Social Media Kanälen der Künstlerin ist mittlerweile ein Safe Space, ein sicherer Ort entstanden. Bei Instagram und TikTok hat sie so in den letzten Monaten eine große und stetig wachsende Follwerschaft aufgebaut.