Bela Meinberg Trio – Akkolo!

„Always swinging and with a good sense of humour“ aber auch Modern Jazz, freies Spiel, und Improvisation – so beschreibt Béla Meinberg die Rezeptur seiner Musik.

Er ist unterwegs mit seinem seinen neuen Trio-Album „Akkolo“! Hinter dem Titel steht „jenes Wort, das in der Kindheit des Pianisten als Universalwort für alles Mögliche hinhalten durfte“, und er beschreibt auch dieses zweite Album des Berliner Trios am treffendsten: Es kommt alles vor, was gefällt und Spaß macht, Genregrenzen sind dazu da, sie zu übertreten.